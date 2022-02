Cudzoziemcy na Pomorzu. Według danych ZUS z rejestru ubezpieczonych ubyło ich ponad 600

- 31 grudnia 2021 roku w gdańskim oddziale ZUS zarejestrowanych było niemal 47,1 tysiąca, a w słupskim prawie 6,9 tysiąca cudzoziemców - informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku.

Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, osiągnęła niemal 26,8 tysiąca i w porównaniu do końca października ubiegłego roku wzrosła o ponad 200. To blisko połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy.

- Przybyło również cudzoziemców, którzy prowadza własną działalność gospodarczą - dodaje Krzysztof Cieszyński. - Ich liczba na koniec października wynosiła 1426, by wzrosnąć na koniec roku do 1448. Pozostali obcokrajowcy na Pomorzu zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanyhch umowach, np. na zleceniu.

Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku cudzoziemcy pochodzą z ponad stu państw.