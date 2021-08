Cudeńka - produkty handmade na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Niepowtarzalne torby, buty oraz biżuteria z... kapsułek po kawie [ZDJĘCIA] red.

761. Jarmark św. Dominika kończy się 15 sierpnia! To ostatnie chwile na niezwykłe zakupy. Jarmark to idealne miejsce dla lokalnych producentów przeróżnych wyrobów rzemieślniczych oraz dla osób, które ich poszukują. Produkty handmade cieszą się ogromną popularnością, a coraz więcej konsumentów świadomie decyduje się na tego typu wyroby. Jarmark to idealne miejsce, by kupić własnoręcznie zrobioną biżuterię (na przykład z kapsułek po kawie), torby czy niepowtarzalne buty. Zobaczcie, co można znaleźć na Jarmarku św. Dominika!