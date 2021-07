Cuda natury na Pomorzu! Oto TOP 10 miejsc położonych z dala od miejskiego zgiełku, w których odpoczniesz na łonie natury

RUCHOME WYDMY W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM Ruchome wydmy położone na terenie Słowińskiego Parku Narodowego - między morzem a jeziorem Łebsko. Pod wpływem wiatru przemieszczający się piasek powoduje, że wydmy "wędrują" na wschód z prędkością kilku metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. Największa wydma ma obszar ok. 500 hektarów, najwyższa ma 42 m wysokości. Żeby dojść do Wydmy Łąckiej, należy udać się z Łeby do pobliskiej miejscowości Rąbka.

Fot. E.Litwiniuk