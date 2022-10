Cracovia - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 8.10.2022 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Cracovia - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 8.10.2022 r.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:2 w meczu PKO Ekstraklasy. To spotkanie oglądało 20 tysięcy widzów, z czego 1,1 tysiąca to byli fani…

Cracovia - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 8.10.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Cracovia - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 8.10.2022: Lechia powalczy o punkty na trudnym terenie

Lechii nie grało się dobrze w Krakowie. Na terenie Cracovii ostatnio głównie przegrywała, a teraz spróbuje powalczyć o przełamanie się w PKO Ekstraklasie.

Biało-zieloni na dziesięć meczów ligowych w tym sezonie wygrali tylko jeden. To miało miejsce 31 lipca, a to oznacza, że gdańszczanie nie ligowe zwycięstwo czekają już ponad dwa miesiące. Czy przełamanie nastąpi w Krakowie? Cracovia to wymagający i bardzo trudny przeciwnik, ale Lechia teraz wszędzie musi szukać punktów.