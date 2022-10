Cracovia - Lechia Gdańsk 8.10.2022 r. Lechia wreszcie zwycięska! Złoty strzał Flavio Paixao z rzutu karnego ZDJĘCIA

Dla Lechii to był kolejny mecz o wysokiej skali trudności. I znowu trener Marcin Kaczmarek był zmuszony do szukania rozwiązań w defensywie. Po kontuzji wrócił wprawdzie Michał Nalepa, ale jeszcze w spotkaniu z Cracovią za czerwoną kartkę musiał pauzować Mario Maloca, a za nadmiar żółtych kartek nie mógł zagrać David Stec. Szkoleniowiec biało-zielonych posadził na ławce Kristersa Tobersa, który zawalił mecz w Szczecinie. Na środku obrony partnerem Nalepy był Joel Abu Hanna, a na prawej stronie defensywy zagrał Henrik Castegren. Szwed nie czuł się najlepiej na tej pozycji, zdarzały mu się błędy, ale bez konsekwencji. Zresztą trener Kaczmarek nie miał zbyt dużego pola manewru, zwłaszcza że dla niego Filip Koperski jest skrzydłowym, a nie obrońcą. Pomimo problemów kadrowych, jeszcze większych w tabeli PKO Ekstraklasy biało-zieloni pojechali do Krakowa z zamiarem zdobycia punktów w starciu z bardzo wymagającym przeciwnikiem.