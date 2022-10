Cracovia - Lechia Gdańsk 8.10.2022 r. Lechia przełamie się w Krakowie? Marcin Kaczmarek: Tabelę wyrzuciliśmy z głowy i o tym nie rozmawiamy

- Mecz z Cracovią będzie bardzo trudny, ale do zapunktowania. Tak musimy do tego podchodzić. Na ten moment tabelę wyrzuciliśmy z głowy i w ogóle na ten temat nie rozmawiamy – zapewnia Marcin Kaczmarek, szkoleniowiec gdańskiego zespołu. - Podchodzimy optymistycznie do meczu w Krakowie. Po spotkaniu z Pogonią było sporo wniosków, sytuacji boiskowych i tego, co nie było dobre. Staraliśmy się wdrożyć na treningach porady taktyczne i przekazać jak najwięcej informacji zespołowi. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w meczu z Cracovią.

Problemem Lechii jest gra defensywna. Drużyna traci dużo goli, a w ofensywie bardzo trudno odrobić te straty. Na pewno nie sprzyja konieczności rotacji z powodu kartek i kontuzji. Uraz wykluczył z ostatniego meczu Michała Nalepę, ale teraz ma być gotowy do gry. Trzeci i ostatni mecz za czerwoną kartkę pauzuje Mario Maloca, a za cztery żółte kartki nie będzie mógł zagrać David Stec. Jeśli chodzi o formacje ofensywne, to wciąż pod uwagę nie może być brany Łukasz Zwoliński.