CPK i rodzinny piknik w Bolszewie (23.07.2022). W ArtParku przy ul. Zamostnej m.in. symulatory lotu. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lili!

Rodzinna rozrywka w ArtParku w Bolszewie - 23.07.2022

Centralny Port Komunikacyjny - organizator weekendowego pikniku w Bolszewie - stawia na edukację oraz dobrą zabawę, dlatego w atrakcjach będzie można przebierać. Wspólna rozrywka w Art6parku przy ul. Zamostnej rusza w samo południe!

Chcesz się dowiedzieć, czy latanie jest dla ciebie? W weekend w Bolszewie będzie okazja, by skorzystać żyroskopu. To urządzenie, które służy przyszłym pilotom do badania poziomu orientacji przestrzennej i równowagi. Pod Wejherowem pojawią się też stanowiska z symulatorami lotu, na których młodzież stanie przed szansą sprawdzenia się w powietrznych akrobacjach.