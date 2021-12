Covidowe wynagrodzenia. Dlaczego jedni dostają na kwarantannie 100 proc. pensji, a inni - 80 proc.?

Koronawirus w Polsce. Wynagrodzenia podczas kwarantanny

- Byłam na kwarantannie już dwa razy. Za te miesiące, w których ją miałam, obcięto mi pensję. Tymczasem czułam się dobrze i pracowałam zdalnie z domu. Dlaczego więc obcięto mi wynagrodzenie? Ta sprawa bulwersuje mnie, tym bardziej że mojej znajomej, która również pracowała zdalnie z domu na kwarantannie, nic nie obcięto. O co tu chodzi, czy doszło do jakiegoś nadużycia? - pyta internautka.

Zapytaliśmy o to prof. Monikę Gładoch, specjalistkę od prawa pracy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okazuje się, że gdy pracownik jest skierowany na test lub została nałożona na niego kwarantanna, na internetowym koncie pracodawcy (Platformie Usług Elektronicznych ZUS) pojawia się na ten temat informacja. To sygnał dla kadr, aby naliczyć 80 proc. pensji – tak jak w przypadku zwolnienia lekarskiego. Co zrobić, żeby kadry wyliczyły pełną wysokość?