"Covidowe domki" w Mechelinkach. Nadzór budowlany w Pucku wstrzymał budowę! To miało być "sanatoryjne osiedle dla pocovidowców"

Wójt Kosakowa - na terenie którego leżą m.in. Mechelinki - rozpoczął prawną batalię.

- W pierwszej kolejności złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Pucku, która ostatecznie okazała się największym sprzymierzeńcem gminy w tej sprawie - wyliczają w Urzędzie Gminy Kosakowo. - Pozostałe pisma przesłano do PINB w Pucku i Starosty Puckiego. Wójt zwrócił się również do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, Wojewody Pomorskiego, Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Urzędu Morskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także do Ministra Rozwoju.