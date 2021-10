Covid - 19. Jest szczepionka. Będzie lek? Nadzieje budzi molnupiravir

- Wirus z tego chętnie korzysta, bo można zarazić się nim w Ameryce Południowej i przylecieć z nim do innego kraju w ciągu jednego dnia. Jeśli przelot trwa 10 godzin, to człowiek wchodzi do samolotu zdrowy, a wysiada chory. W tym miejscu, gdzie wyląduje, będzie zakażać. Gdyby nie samoloty, samochody i transport kolejowy na długie odległości, nie mielibyśmy pandemii - twierdzą eksperci. I tak mamy 250 mln ludzi zakażonych na całym świecie.

Plagi i zarazy

- Lęk? Lekceważenie? Złość? A może inne odczucia Państwu towarzyszą na co dzień w związku z tematem „pandemia”? - pyta retorycznie dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. - Trzeba zadać sobie pytanie: co to jest wirus, co to jest pandemia - czy my rozumiemy te zjawiska. Czy powinniśmy bardziej lekceważyć tego wirusa, czy się go obawiać, czy wręcz bać?