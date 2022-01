Coraz mniej rodziców w Polsce decyduje się na szczepienie swoich dzieci. Co z odpornością populacyjną?

Na czym polega odporność zbiorowiskowa?

Odporność zbiorowiskowa, albo inaczej stadna czy populacyjna, to nic innego, jak ochrona osób nieuodpornionych w wyniku zaszczepienia wysokiego odsetka społeczeństwa. Mówiąc prościej, im więcej osób się zaszczepi, tym nie tylko zwiększą swoją ochronę, ale również sprawią, że ryzyko zachorowania osób niezaszczepionych będzie niemalże zniwelowane.

Jaki jest cel obowiązkowych szczepień ochronnych? Głównie odporność przed zachorowaniem, którą warto podzielić na dwie grupy: indywidualna i zbiorowiskową.

Ta pierwsza grupa to nic innego jak my sami. Dzieci, nastolatkowie, dorośli czy seniorzy. Druga grupa zaś, to zmniejszenie ryzyka zachorowania z powodu wieku (noworodki i niemowlęta) oraz ze względów medycznych (tj. osoby z obniżoną odpornością, w tym np. osoby po transplantacji).

Szczepienia obowiązkowe zapobiegają szerzeniu się choroby w postaci pandemii, która swoim rozmiarem - podobnie jak pandemia COVID-19 - mogłaby dosięgnąć większą część globu.