Coraz bliżej budowy szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy

Prace mają potrwać 10 tygodni od daty podpisania umowy. Główna trasa przebiegać ma na odcinku od Jeziora Jasień do ul. Spacerowej. Trasa zacznie swój bieg w okolicach ul. Stężyckiej i Jeziora Jasień, następnie „przetnie” al. Armii Krajowej. Dalej szlak prowadzić będzie w okolicy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Strzyży” do Matemblewa i ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, następnie przez teren Lasów Oliwskich prowadzić będzie do ul. Bytowskiej. Stąd kierować się będziemy do Owczarni i dalej w okolice ul. Spacerowej aż do połączenia ze szlakiem turystycznym na terenie Sopotu.