CO2 emitowany przez Cementownię Kujawy ma być wychwytywany i ekspediowany via Port Gdańsk na pole naftowe na Morzu Północnym

Technologia w ramach projektu Kujawy Go4ECOPlanet wyłapie 100 proc. emisji CO2 dzięki czemu, Cementownia Kujawy wyprodukuje jeden z pierwszych w Europie cementów o zerowej emisji. Bezemisyjny cement trafi na rynek w 2027 roku.

Koncern Lafarge, do którego należy Cementowania Kujawy oraz Innovation Fund (Agencja Europejska CINEA) podpisały umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota kosztów poniesionych na projekt przez 10 lat to 380 mln euro, z czego 265 mln euro to koszty inwestycyjne. Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro.

Instalacja oparta będzie na technologii Cryocap ™ FG firmy Air Liquide oddzielającej dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. W pierwszym etapie, po wychwyceniu CO2 zostanie skroplony i przetransportowany koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd statkami dostarczane na Morze Północne, gdzie zostanie wtłoczony do wyeksploatowanego pola naftowego w celu trwałego składowania.