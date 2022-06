Co zrobić, kiedy zobaczysz w lesie nowo narodzone zwierzę? [email protected]

Obecnie w lesie można spotkać małe, świeżo urodzone zwierzęta. Leśnicy apelują do wszystkich i przypominają - nie zabierajcie zwierząt do domu, nie przywoźcie do nadleśnictwa, siedzib parków krajobrazowych, lekarzy weterynarii. Dlaczego?