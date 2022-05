Co zamierza nowy właściciel gruntów po Gedanii Gdańsk? Kacper Płażyński liczy na "ducha patriotyzmu" Kamil Kusier

Za nieco ponad 20 milionów złotych spółka deweloperska Robyg pozbyła się prawa do użytkowania wieczystego terenów przy ul. Kościuszki w Gdańsku, które w przeszłości należały do klubu sportowego Gedania Gdańsk. Nowym właścicielem została zarejestrowana w Sopocie spółka Nowa Gedania Sp. z o.o. Władysław Barwiński, prezes klubu, oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński ostrożnie podchodzą do zmiany właściciela i podkreślają w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", że spotkali się już z przedstawicielami nowych użytkowników działki we Wrzeszczu Dolnym. - Nie wróżę tu jakiejś zdecydowanej zmianie sytuacji, chyba że odezwie się u nowych właścicieli lokalny patriotyzm, a nawet więcej, miłość do ojczyzny, miłość do Polski - mówi Kacper Płażyński.