Co za atmosfera w Gdyni! Pogoda dopisała, trwa Enea Ironman 2021! Paulina Klimas i Dawid Mielke zwycięzcami Sprint Triathlon Gdynia!

Mielke bardzo dobrze rozpoczął rywalizację i od samego początku trzymał się w czołówce. Już pierwszy etap, czyli pływanie na dystansie 750 metrów, ukończył jako lider wyścigu z czasem 10:04. W sumie na mecie zameldował się po 1 godzinie 1 minucie oraz 47 sekundach.

- To jest mój debiut w Gdyni, w konkurencji Sprint Triathlon Gdynia, ale już kilka lat temu startowałem tu w Aquathlonie - mówił Dawid Mielke. - Można więc powiedzieć, że przez Aquathlon w Gdyni, doszedłem do zwycięstwa w Sprint Triathlon Gdynia. Jestem bardzo zadowolony z wygranej, bardzo fajna trasa, super sympatyczni ludzie, fantastyczny doping na trasie. Będę tu wracał co roku, bo impreza jest naprawdę świetna.