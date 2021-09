Co z pomnikiem Ignacego Paderewskiego w Gdańsku? Wątpliwości wokół projektu uchwały w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników

- Jako radny z dość długim stażem uważam, że pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz próbuje zmonopolizować proces zmiany uchwały pod siebie. Niewiele ma tu do powiedzenia ktokolwiek. Co prawda w projekcie podane jest, że powołana będzie rada - ale jej skład, częstotliwość pracy, stają się już wielką niewiadomą. Według tego projektu ostateczne, i można powiedzieć jedyne, słowo należeć będzie do pani prezydent - mówi gdański radny Czesław Nowak w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.