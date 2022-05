Co z placem zabaw przy ul. Marusarzówny w Gdańsku? Mieszkańcy protestują przeciwko planom spółdzielni i dewelopera

Co z placem zabaw przy ul. Marusarzówny w Gdańsku? Mieszkańcy protestują wobec planów

- Nikt z nami nie konsultował tej decyzji — mówią oburzeni mieszkańcy. Nie sposób się nie dziwić ich zdenerwowaniu, bowiem Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" w Gdańsku, a raczej jej zarząd podjął decyzję o sprzedaży gruntu bez konsultacji społecznych.

Teraz co prawda ma dojść do rozmów, ale, jak alarmują nam mieszkańcy ul. Marusarzówny, mają dotyczyć one kształtu nowego placu zabaw i terenu rekreacyjnego, a nie tego, co z obecnym, który od lat służy gdańszczanom.

- Nowe, nie znaczy lepsze, a tak jest w tym przypadku, chcemy, aby plac zabaw, który jest ogrodzony i służy nam od lat, pozostał na swoim miejscu — mówią mieszkańcy.

Jak informuje zarząd spółdzielni nowy plac zabaw, który proponuje inwestor, ma mieć dwukrotnie większą powierzchnię od dwóch obecnych placów zabaw, które zostałyby wówczas zlikwidowane.