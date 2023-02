Co z budową stacji kolejowej Rumia - Biała Rzeka? Podróżni muszą uzbroić się w cierpliwość. Inwestycja PKP miała ruszyć w 2022 roku | FOTO

Co z przystankiem kolejowym Rumia - Biała Rzeka?

Kiedy ruszy budowa? - pytają już od kilku lat zniecierpliwieni mieszkańcy Rumi. Jak się okazuje, odpowiedź wcale nie jest taka oczywista...

Nowoczesna stacja, która docelowo miałaby powstać na wysokości centrum handlowego Port Rumia (Auchan), zapowiadana jest już od dawna, a za jej projekt i realizację odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przystanek ma zostać wybudowany w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia – Słupsk”, a dokładniej modernizacji odcinka „Gdynia-Chylonia – Lębork”. Zakres inwestycji obejmie, m.in. budowę dwutorowej linii kolejowej, dostosowanie geometrii torów do prędkości 200 km/h, a także modernizację obiektów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą podróżnych.

Jeżeli chodzi o sam odcinek Rumia – Wejherowo, to wspomniany projekt obejmuje przede wszystkim dobudowanie dwóch torów do obsługi ruchu aglomeracyjnego wraz z przystankiem Rumia - Biała Rzeka. Powstać by miał ponad 200-metrowy dwukrawędziowy peron, do którego prowadziłyby podziemne przejście. Ponadto zamontowana zostanie winda dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.