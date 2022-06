Co wydarzy się na Pomorzu w długi weekend, 16.06 - 19.06.? Dni miasta, koncerty, festiwale. Sprawdźcie, co, gdzie, kiedy

Długi weekend czerwcowy 2022: pogoda. Będzie padać?

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, pogoda w długi weekend będzie sprzyjać rodzinnym spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu . Chociaż w Boże Ciało , które w 2022 roku przypada w czwartek, 16 czerwca, wystąpi duże zachmurzenie, wiele na to wskazuje, że w sobotę i niedzielę nadciągnie fala upału.

Długi weekend czerwcowy 2022. Co wydarzy się w Wejherowie?

W wielu pomorskich miastach dla mieszkańców i turystów przygotowano ciekawe wydarzenia. Do takich z pewnością należy VII Festiwal Miłośników Zabytkowych Traktorów MotoRock, który odbędzie się w Kopalinie, w gminie Choczewo. Rozpocznie się on 16 i potrwa do 19 czerwca.