Co trapi wieś Gręboszów w "Klątwie" Stanisława Wyspiańskiego? Oto pytanie z Milionerów TVN. Znasz odpowiedź? [3.09.2020]

„Milionerów” można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godz. 20:55.

Milionerzy to polski teleturniej prowadzony przez Huberta Urbańskiego i emitowany w telewizji TVN od 3 września 1999 roku do 26 stycznia 2003 roku, od 19 stycznia 2008 roku do 19 grudnia 2010 roku oraz od 9 lutego 2017 roku, oparty na brytyjskim formacie „Who Wants to Be a Millionaire?”.