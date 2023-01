Co to znaczy być sopocianinem? Felieton Wojciecha Wężyka

Temat nie jest wcale błahy. W przededniu kampanii wyborczej etykietowanie lub zakazywanie przynależności do różnych grup społecznych, czyli zwyczajne wykluczanie, jest jednym z najbardziej uciążliwych odprysków politycznej namiętności, która rozpala naszą małą wspólnotę. Sam jestem „importowany” z dalekiego południa. Urodziłem się w Krakowie, gdzie spędziłem pół życia. I pod Wawelem wyczuwało się bardzo silnie znaczenie pochodzenia, manifestowane w pozytywnych dziwactwach polegających na kultywowaniu rodzinnych tradycji, jak i (niestety zbyt często) w różnego rodzaju układach towarzyskich promujących pociotki i przyjaciół królika. Zatem ktoś, kto myśli, że ten niewinny „szowinizm miejsca” jest przypadłością małych miasteczek jak Sopot, myli się.

Jeśli rozmiar miasta jest więc bez znaczenia, to może liczy się miejsce urodzenia? I znowu pudło. Na początku lat 60. minionego wieku zamknięto bowiem u nas (wciąż jeszcze nie wiem, czy moje krakowskie pochodzenie uprawnia mnie do pisania „u nas”, ale zaryzykuję), szpital-porodówkę. Oznaczałoby to brutalną prawdę, że wszyscy mieszkańcy kurortu poniżej plus minus 65. roku życia, nie mogą się mienić sopocianami. W konsekwencji mamy kolejny „zakręt logiki”. Bo idąc tropem urodzenia, do grona zacnych sopocian nie można zaliczyć tak znanych obywateli kurortu jak prezydent Jacek Karnowski czy Donald Tusk, którzy urodzili się w Gdańsku. Nie wspominając o Agnieszce Osieckiej, czy niejakim Jerzym Haffnerze.

No to lipa.