Co robić na Kaszubach zimą? Gdzie warto się wybrać? Te miejsca na Pomorzu są piękne! Zobaczcie galerię zdjęć

Kaszuby: jaki region obejmują?

Kaszuby to region kulturowy w północnej Polsce, który jest częścią Pomorza Gdańskiego. Obejmuje on powiaty kartuski, bytowski, lęborski, pucki, gdański, wejherowski, słupski, człuchowski, kościerski, chojnicki oraz miasta: Gdynię, Gdańsk i Sopot. To też obszar, który przyciąga turystów przez cały rok.

