Co oznacza czerwona błyskawica, czarny parasol i druciany wieszak? Symbole Strajku Kobiet. Sprawdźcie, jak wyglądają i o czym mówią!

Czerwona błyskawica, która widnieje na maseczkach, plakatach, banerach, ulicach i samochodach została stworzona przez warszawską graficzkę Olę Jasionowską , która od dawna współpracuje z organizacją Strajk Kobiet. W rozmowie z tygodnikiem Newsweek powiedziała, że oznacza on tyle co:

Skąd wzięła się ta czarna parasolka? Tak naprawdę do końca nie wiadomo. Mówi się, że na początku XX wieku Polki walczyły o prawa wyborcze dla kobiet. To właśnie wtedy strajkujące kobiety postanowiły udać się pod dom Józefa Piłsudskiego i uprzykrzyć mu życie stukaniem parasolami w jego drzwi. Być może w efekcie tego Polki zostały dopuszczone do głosu w 1918 roku. Współczesne feministki wzięły sobie historię polskich sufrażystek do serca i uczyniły parasolkę symbolem Strajku Kobiet.

Kolejnym równie często widocznym symbolem na protestach jest czarna parasolka , która większości społeczeństwa kojarzy się z walką o prawa kobiet w 2016 roku . To właśnie wtedy w całej Polsce odbywały się tzw. czarne protesty, podczas których strajkujący sprzeciwali się projektowi ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne i zakazującej badań prenatalnych. Co ciekawe, symbol czarnego parasola w krótkim czasie rozprzestrzenił się na całym świecie i służył jako znak rozpoznawczy walki o prawa kobiet.

W plakacie autorstwa Jasionowskiej czerwona błyskawica pojawia się na tle ustawionej bokiem kobiety. Co ciekawe, błyskawica miała kontrastować ze statycznym profilem kobiety. Warto jednak podkreślić, że autorce zależało na tym, aby plakat nie był drastyczny, dlatego dołożyła ona wszelkich starań, aby było jak najmniej nawiązań do krwi .

W trakcie protestów i walk o prawa kobiet równie często pojawia się wieszak . Uznaje się go za międzynarodowy symbol nielegalnych aborcji, których dokonuje się coraz częściej - nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Niestety, coraz więcej z nich dokonywanych jest w sposób niebezpieczny i bolesny. To właśnie tego symbolem ma być wieszak.

Masowe strajki w Polsce. Walczą o prawo wyboru

Od tego czasu w całej Polsce organizowane są masowe protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Na ulice wychodzą babcie, matki, córki oraz mężczyźni. Wszystko to po to, aby mieć prawo wyboru. Każdy uczestnik protestu ma na sobie co najmniej jeden z trzech symboli Strajku Kobiet - czerwoną błyskawicę, czarny parasol czy charakterystyczny wieszak. Co one oznaczają? Wyjaśniamy poniżej.