Co nas nie zabije, to nas wzmocni! Reprezentacja Polski 18 stycznia zagra z Niemcami o pierwsze miejsce w grupie mistrzostw Europy 2022

Jestem dumny z tego, czego dzisiaj dokonaliśmy. To był dla nas ważny mecz i niezwykle istotne zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że z Białorusią nie ma łatwych spotkań. Rywale próbowali nas zaskakiwać zmianą taktyki, ale znajdowaliśmy na to odpowiedzi. Postawiliśmy się w obronie i nie znaleźli na to rady.