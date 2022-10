Co można znaleźć 7 metrów pod ziemią? Kolejna tura badań archeologicznych w Człuchowie przyniosła ciekawe odkrycia [ZDJĘCIA]

Naukowcy tym razem zeszli aż 7 metrów w głąb studni i odkryli warstwę z XVI wieku. Wykopaliska przyniosły wiele ciekawych odkryć. Jednym z nich jest zachowany w świetnym stanie kapalin, czyli hełm z charakterystycznym, szerokim rondem na dole.

- Jest to bardzo rzadkie znalezisko, bardzo rzadko znajduje się elementy uzbrojenia, szczególnie w całości, nieuszkodzone, tak dobrze zachowane – ten zabytek jest w bardzo dobrym stanie. Co prawda widać tutaj elementy korozji, ale to wszystko uda się odczyścić.