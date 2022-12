Co może wypić kierowca w sylwestra? Atrakcyjne drinki bez alkoholu. Sprawdźcie nasze propozycje

Drinki bezalkoholowe na sylwestra

Sylwester to wieczór, który kojarzy się z hucznymi imprezami, często mocno zakrapianymi. Nie każdy jednak tego wieczoru powinien sięgnąć po alkohol. Wskazane jest, by zrezygnowali z niego np. kierowcy. Nie oznacza to jednak, że brak procentów w drinkach sprawi, że będą one nudne czy bezsmakowe.

Przepis na smaczne, bezprocentowe drinki zaserwowała m.in. Anna Lewandowska. Zaprezentowała m.in. przepis na koktajl z borówkami. By go zrobić, potrzebne będą następujące składniki:

100 g borówek,

20 g płatków owsianych,

banan,

mleko roślinne.



Recepta jest prosta. Banana należy pokroić na mniejsze kawałki, dodać do niego pozostałe składniki i zblendować.

Nie jest to jednak jedyny koktajl bezalkoholowy, po który mogą sięgnąć kierowcy w sylwestra. O tym, jakie jeszcze drinki mogą przygotować, przekonacie się, zaglądając do galerii.