Co dziwi obcokrajowców w Polsce? Z czego słyną Polacy? Koniecznie sprawdźcie!

Z czego słyną Polacy? Czym Polacy najbardziej zaskakują obcokrajowców?

Znamy powiedzenie "Co kraj, to obyczaj". I jest w tym sporo racji. Anglicy słyną ze specyficznego poczucia humoru, Francuzi z bagietek, Włosi ze sjesty. My też mamy swoje znaki rozpoznawcze. Niektóre naprawdę dziwne, szokujące obcokrajowców. Jesteście ciekawi, co zdumiewa ludzi spoza Polski? Jakie zwyczaje i przedmioty powodują u nich znaki zapytania? Przejrzyjcie galerię i sprawdźcie, czym Polacy najbardziej zaskakują obcokrajowców!

Dodalibyście coś do tej listy? Konieczne dajcie znać w komentarzu!

[b]ZOBACZ TEŻ: Szalone sposoby na upały. Zobacz najlepsze memy![/b]