Co dzieje się na molo w Sopocie przed sezonem? Czy trwają jakiekolwiek przygotowania? Krzysztof Dunaj

Poza sezonem molo w Sopocie jest bezpłatne. W okresie zimowym dolne pomosty są zawsze niedostępne - niektórzy z odwiedzających skarżyli się na ten fakt. Ponowny montaż ma miejsce pod koniec kwietnia. Dlaczego? Jest to działanie zabezpieczające konstrukcję przed sztormami. Na dolne pomosty można wchodzić do końca września. Co robi miasto na sopockim molo przed sezonem? Jak wyglądają przygotowania przed m.in. przyjazdem turystów?