Co drugi Polak jeździ 16-letnim autem? Problemy polskich kierowców w 2022 roku

Polska. Jeździmy coraz starszymi autami

Raport rankomat.pl przeanalizował dane ze sprzedaży nowych i używanych pojazdów za 2022 rok. Wychodzi na to, że Polacy jeżdżą coraz to starszymi samochodami. W ciągu zaledwie dwóch lat średnia wieku auta zgłaszanego do ubezpieczenia wzrosła z 13,4 lat do 14,2 lat.

To najwyższy wynik w zestawieniu od 2018 roku. Dodatkowo prawie co drugi kierowca ubezpieczał auto 16-letnie lub starsze - robiło tak 44 procent badanych. Wśród najstarszych samochodów znajdowały się zazwyczaj volkswageny i audi (średnio 16,4 lat), a najmłodsze stanowiły toyota oraz skoda (12,1 i 12,3).

Na polski rynek w większości trafiały samochody używane. Według danych SAMAR średni wiek sprowadzonego auta w 2022 roku wynosił 13,1 lat. Dla pojazdów z silnikiem benzynowym przekroczył on nawet 14 lat. W ubiegłym roku importowaliśmy 772 tys. używanych samochodów. To spadek w stosunku do 2021 roku o aż 17,8 procent. Gorzej było ostatnio tylko w 2013 roku, kiedy to importowaliśmy 759 tys. aut.