Co dalej z węzłem Karwiny? Okrajanie inwestycji czy etapowanie zadań?

Gdyńska opozycja ma jednak wątpliwości, czy zapowiadana budowa węzła Karwiny rzeczywiście będzie chociaż minimalnie podobna do tego, co w przeszłości obiecywało miasto.

- Organizacja tej inwestycji to jeden wielki chaos - uważa Marcin Bełbot, gdyński radny PiS. - Miasto, ze swoich pierwotnych zapowiedzi, realizuje jedynie bardzo ograniczony ich zakres. Nie ma przebudowy wiaduktów, mimo że kilka lat temu Gdynia zadeklarowała ich budowę w porozumieniu zawartym z PKP PLK. Przebudowy skrzyżowania również nie będzie, jak podkreślało miasto w odpowiedzi na jedną z moich interpelacji. Czyli inwestycja za 100 milionów złotych będzie składać się z parkingu i budowy buspasa. Nie to miasto obiecywało na początku. Widzimy na tym przykładzie idealnie, jak w Gdyni wyglądają inwestycje. Nie dość, że samo podejście do tej inwestycji trwało w Gdyni przynajmniej 6 lat, to wychodzi na to, że zbudowany zostanie parking i trochę buspasa. Zakres tej inwestycji jest absolutnie niewystarczający. Najważniejsza jest przebudowa wiaduktów, która pozwoli na powstanie tam nowych torów kolejowych, oraz przebudowa układu drogowego i skrzyżowań, dzięki czemu uda się zmniejszyć korki. Podkreślmy raz jeszcze, inwestycja PKP PLK ma strategiczne znaczenie dla naszego miasta, a wychodzi na to, że przez gdyńskie władze będzie ograniczona.