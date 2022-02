Co dalej z obwodnicą Żukowa? Kontrowersyjny pomysł starosty kartuskiego zaskoczył Zbigniewa Jareckiego, prezesa KZP

Przypomnijmy jeszcze raz, że cała sprawa rozchodzi się o niedługi, ale bardzo istotny fragment drogi. W ramach utworzenia Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta planowany jest odcinek, łączący węzeł „Żukowo” z drogą krajową nr 20 w Glinczu, jednak nie rozwiązuje on w pełni problemu przepustowości samego Żukowa. Wciąż chcąc pojechać do Kartuz czy Sierakowic (i z powrotem) trzeba będzie pokonać jedno z rond kierowcom aż zanadto znanych...

Rozwiązaniem miała być trasa z Borkowa do Glincza. To ok. 1,2 km, jednak teren nie ułatwia sprawy, ze względu na obecny Jar Raduni czy bardzo bliską granicę obszaru Natura 2000. W efekcie wybudowanie tu drogi, będącej de facto dokończeniem obwodnicy Żukowa, byłoby bardzo kosztowne - zbyt kosztowne dla władz regionalnych i lokalnych.

Od lat jednak samorządowcy walczą, by przedsięwzięcie zrealizować w ramach OMT. Niestety w maju ubiegłego roku walkę tę nieco utrudniła decyzja Ministerstwa Infrastruktury. Resort nie uwzględnił wniosku o utworzenie łącznika, gdyż, jak wyjaśniali jego przedstawiciele, GDDKiA nie jest zarządcą dróg wojewódzkich i tą sprawą powinien się zająć samorząd województwa.