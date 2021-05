Co dalej z kinami samochodowymi w Trójmieście? Będą kolejne seanse? Organizatorzy zmotoryzowanych pokazów nie planują powtórki z 2020 r.

Kino samochodowe hitem podczas lockdownu w 2020 r. Gdzie można było oglądać filmy w Trójmieście?

W 2020 roku wybuch pandemii wymusił zamknięcie wszystkich placówek kulturalnych, w tym kin. Kinomanom nie pozostało więc nic innego, jak korzystać z serwisów streamingowych w zaciszu własnego domu i liczyć na to, że premiery, na które długo czekali, nie będą odwlekane w czasie, jak to miało miejsce w przypadku nowego Bonda.

W latach przed pandemią ciepłe wieczory przyniosły wysyp wielu mniejszych form kinowych. Wystarczyły leżaki i projektor, aby zorganizować kameralny filmowy przegląd. Ale w związku z obostrzeniami epidemicznymi, takie inicjatywy nie mogły być realizowane.

Wydawało się więc, że świetnym rozwiązaniem pod względem atrakcyjności i zachowania wszelkich wytycznych w przejściowym czasie powrotu do normalności może okazać się kino samochodowe. Dla osób, które szczególnie obawiają się zakażenia, taka rozrywka to niezwykły komfort i bezpieczeństwo, jakiego nie doświadczyłyby w typowym kinie czy na koncercie. Nic więc dziwnego, że moda na zmotoryzowane oglądanie szybko dotarła do Gdańska z innych miast, a firma, która wzięła się za to jako pierwsza, w krótkim czasie znalazła naśladowców.