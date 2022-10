Co czeka rynek nieruchomości w Polsce? Kupujący i sprzedający oddalają się od siebie [Analiza]

Od stycznia do końca sierpnia 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Jednak spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - poinformował GUS. - Według wstępnych danych od stycznia do sierpnia 2022 r. oddano do użytkowania 145,5 tys. mieszkań, tj. o 1,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. - podał Urząd.

Z kolei jak podało Biuro Informacji Kredytowej, w sierpniu 2022 r., w porównaniu do sierpnia 2021 r., odnotowano spadek zarówno liczby (-68,8 proc.), jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (-69,3 proc.). Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 327,47 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o -1,6 proc.