Co autor miał na myśli? Utrwalili historię kolei absurdem w przestrzeni miasta. Na peron-atrapę prowadzą niedostępne schody

Absurdalna sytuacja powstała z powodu pogłębienia tunelu przy wejściu na peron, wcześniej był on w tym miejscu bardzo niski, niemal dotykało się głową sufitu. Tymczasem przystanek Kolonia podlega ochronie konserwatorskiej. Gdy planowano remont uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków spowodowały, że schody pozostały na swoim miejscu. Nieoficjalnie wiadomo, że kolej jest niechętna ewentualnemu przywróceniu ruchu osobowego na linii. Kolejarze uważają, że nic się nie stało, bo pociągi osobowe na linię i tak nie wrócą. Zapytaliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe o zabawną sytuację z niedostępnymi schodami i przyszłość ruchu osobowego na linii.

- Przystanek Gdańsk Kolonia to utrwalenie historii kolei w przestrzeni miasta - odpowiedział nam Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. - Obiekt od lat nie pełni funkcji związanej z przewozami pasażerskimi lecz ułatwi komunikację pieszą dzięki przejściu podziemnemu. Dostosowanie przejścia do współczesnych potrzeb mieszkańców i zachowanie historycznych elementów architektury wymagało ustaleń z konserwatorem zabytków i projektantem. W obszarze nieczynnego przystanku i niewykorzystywanych schodów przejście podziemne zostało pogłębione. W uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków odrestaurowane i zachowane zostały elementy przystanku m. in. granitowe schody. Przestrzeń miedzy schodami i przejściem będzie zabezpieczona - wyjaśnił.