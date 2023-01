City Trail Trójmiasto 2023. Trzecia odsłona przełajowego biegu w gdańskiej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 8.01.2023

Biegi przełajowe City Trail Trójmiasto 2023

- Zależy nam, by rozwijać nasze biegi i docierać do jak najszerszego grona osób - także dopiero początkujących biegaczy. City Trail to dobre miejsce na początek biegowej przygody, ponieważ nie mamy limitu czasu na pokonanie trasy. A sam dystans - 5 km - jest dostępny dla każdej, zdrowej osoby, bo można dotrzeć do mety marszobiegiem - wyjaśnia Piotr Książkiewicz, organizator City Trail z Nationale-Nederlanden.

City Trail z Nationale-Nederlanden to zawody organizowane w formule Grand Prix. Oznacza to, że warto w biegach startować regularnie, bo dopiero po zakończeniu cyklu (w marcu) znane będą ostateczne rozstrzygnięcia. Aby zostać sklasyfikowanym, otrzymać pamiątkowy medal i walczyć o nagrody trzeba pobiec minimum trzy razy (od października 2022 do marca 2023 zaplanowano pięć biegów – w Trójmieście ).