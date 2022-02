City Trail Trójmiasto 2021. Michał Czapiński z Redy najszybszy na leśnej trasie w Gdyni. 284 biegaczy na mecie biegu na 5 km

City Trail Trójmiasto - bieg w Gdyni 13.02.2022

Czwarta odsłona cyklu biegów przełajowych City Trail Trójmiasto sezonu 2021/2022 rozegrana została w lesie Małego Kacka w Gdyni. To impreza skierowana głównie do amatorów biegania, chociaż na ścieżkach spotkać można także profesjonalistów, którzy traktują to jako formę przygotowań.

- Jednym z naszych podstawowych celów jest pokazywanie, że biegać może w zasadzie każdy i że jest to świetna forma spędzania wolnego czasu. Dlatego zachęcamy do wyjścia do lasu i spróbowania swoich sił w naszych zawodach bez względu na wiek, czy kondycję - podkreśla Piotr Książkiewicz, organizator City Trail.

W niedzielę, 13 lutego 2022 roku na mecie biegu na 5 km stawiło się 284 zawodników. Tempo nadawał Michał Czapiński z Redy, a jego czas 17 minut i 23 sekund okazał się najlepszy. Za nim linię końcową przecięli Łukasz Kuropatwa z Rumi oraz Rafał Wąsowski z Gdańska. Spośród kobiet najlepiej radziła sobie gdańszczanka Małgorzata Drzycimska, która uzyskała czas 20 minut i 51 sekund. Stawkę zamknął Jan Kulczycki z Gdańska, który w tym przełajowym biegu uzyskał rezultat 57.04.