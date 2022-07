Ciężka, "snajperska" artyleria, którą będzie miała Polska. Wyrzutnie HIMARS pokazują możliwości na Ukrainie

Pięćset zestawów HIMARS wraz z amunicją zapewniłoby zupełnie nowe możliwości ofensywne polskim siłom zbrojnym. Polacy mogliby dzięki temu razić cele w odległości od 80 do 300 km od własnych pozycji, czyli stosunkowo głęboko na zapleczu przeciwnika, rakietami, z ważącymi około 100 kg głowicami bojowymi.

Szef polskiego MON, wicepremier Mariusz Błaszczak wysłał pod koniec maja tzw. Letter of Request do zawiadującej zagranicznym obrotem bronią agencji rządu amerykańskiego U.S. Army Security Assistance Command (USASAC). Tym samym rozpoczęła się procedura zakupu tej broni. Kontrakt będzie opiewał na miliardy dolarów.

