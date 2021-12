Cienki jak gdańska wiata, czyli król jest nagi. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Bo sprawa jest jeszcze prostsza. Od 2018 r. w dokumentach miejskich wskazywano na możliwość budowy wiat przystankowych mających mniej niż metr lub nawet mniej szerokości. Dokumenty przygotowano, ale najwyraźniej nich ich nie przeczytał. Albo przeczytał bez zrozumienia. Albo przeczytano ze zrozumieniem, ale zabrakło odwagi, by powiedzieć – te wiaty to pomysł absurdalny.

Bo faktycznie, tak wąskie wiaty to absurd. W mieście, gdzie ciągle wieje wiatr, wiara, że deszcz pada pionowo w dół, jest śmieszna. A wąziutkie wiaty kosztowały sporo (razem ok. 1,5 mln zł), a jednocześnie nikogo nie chroniły. Co więcej, takie inwestycje kompromitują wiarę w transport zbiorowy. Można przekonywać mieszkańców, żeby rezygnowali z własnych samochodów, ale wiara, że z wdzięcznością i uznaniem przyjmą takie wiaty, to nieporozumienie.