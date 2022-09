Ciekawski łoś zaglądał do samochodów i na posesje. Sposób na dzikiego zwierza znalazł policjant Dariusz Kwapisz | ZDJĘCIA, WIDEO Jagoda Bilicka

Młody łoś na Żuławach szwędał się po wsi. Ciekawski zwierzak zaglądał do prywatnych samochodów i zwiedzał posesje. Sporych rozmiarów młodziak mógł narobić szkód, więc mieszkańcy wezwali na pomoc policję. Do łosia podszedł mł. asp. Dariusz Kwapisz i obłaskawił go.