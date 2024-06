Ciekawe trasy do spacerowania w woj. pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 8 - 9 czerwca? 10 najciekawszych tras

W woj. pomorskim nie brakuje tras do spacerowania. Mamy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić znajomych i wspólnie poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. pomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. pomorskim ma być od 9°C do 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 czerwca w woj. pomorskim ma być od 12°C do 21°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Lasy Mirachowskie Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,78 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podejść: 1 574 m

Suma zejść: 1 554 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto Urokliwy kompleks Lasów Mirachowskich obejmuje kilka rezerwatów przyrody oraz wiele ciekawych miejsc jak m.in. punkty widokowe: Zamkowa Góra, bądź Szczelina Lechicka. Obszar ten leży w północnej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Warto go zobaczyć nie tylko wędrując ale także z siodełka roweru, wszak mnóstwo tu ciekawych leśnych duktów i dróg gruntowych pozbawionych ruchu samochodów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Kartuzach

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka dookoła Jeziora Straszyńskiego Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 998 m

Suma zejść: 1 011 m GR3miasto poleca tę trasę W ostatni weekend lutego wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą po lasach okalających Jezioro Straszyńskie. Akwen ten nie jest tak bardzo znany jak leżące nieopodal Jezioro Otomińskie, a wszystko przez to, że jest zbiornikiem retencyjnym i ujęciem wody pitnej dla południowych dzielnic Gdańska. To także Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, dlatego latem nie spotkamy tu specjalnie ani plażowiczów, ani amatorów kąpieli. W ostatnich latach lasy te upodobali sobie amatorzy aktywnego wypoczynku. Jest tu mnóstwo ścieżek pod kątem wędrówek, bądź wycieczek rowerowych, a ciekawa rzeźba terenu i urozmaicony brzeg jeziora zachęca do aktywności. Znajdziemy tu sporo małych zatoczek i zakamarków w sam raz na piknik, dlatego też wrócimy tu ponownie gdy będzie cieplej

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🌳 Trasa spacerowa: Pingwiny Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,26 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 204 m

Suma zejść: 193 m Max_c74 poleca tę trasę na spacer Wycieczka piesza brzegiem morza do Gdyni Orłowo. Trasa jest łatwa do pokonania. Wycieczka może mieć charakter cykliczny i ma ca celu podziwianie przyrody z rana.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gdyni

🌳 Trasa spacerowa: Szlak G. Donas - Pieszy Czarny ver. 2017 Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,31 km

Czas trwania spaceru: 14 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podejść: 73 m

Suma zejść: 52 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active W rejonie góry Donas szlak trójmiejski (żółty pieszy) dodatkowo zdublowany czarnym szlakiem pozwalającym wariantować trasę i dostać się do pętli trolejbusowej. W połowie szlaku wyznaczono odejście prowadzące na górę Donas, co jest alternatywą dla szlaku żółtego przechodzącego przez górę Donas bezpośrednio.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gdyni

🌳 Trasa spacerowa: Na Czarcią Górę Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,78 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 524 m

Suma zejść: 522 m Spacerowiczom trasę poleca Max_c74 Wycieczka piesza na Czarcią Górę. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze jest kilka podejść zwłaszcza pod wzgórze ze skocznią narciarską. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Sopocie

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Borsuka - Sopot - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,36 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podejść: 486 m

Suma zejść: 434 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active

„Szlak Borsuka” oznaczony jest w terenie kwadratem w kolorze żółtym przekreślonym zielonym pasem. Powstał dla upamiętnienia osób zaangażowanych w akcję pomocy prześladowanym robotnikom. Członkom Komitetu Obrony Robotników. Przebiega następująco: ul. 23 Marca, Mała Gwiazda, Gliniana Góra, Rezerwat Przyrody „Zajęcze Wzgórze”,

ul. Kasprowicza. Długość ścieżki 3,5 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Sopocie

🌳 Trasa spacerowa: Gdańskie bastiony nad Opływem Motławy + Łąkowa po rewitalizacji Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,39 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 230 m

Suma zejść: 229 m Spacerowiczom trasę poleca Rfx Spacer zaczynamy pod Urzędem Wojewódzkim, kierujemy się na plac Wałowy, a następnie prosto na Bastion św. Gertrudy. Podziwiamy piękne widoki, schodzimy w dół, mijamy Bramę Nizinną by wspiąć się na szczyt Bastionu Żubr. Widać stąd m, in. panoramę Głównego Miasta. Nieopodal znajduje się Śluza Kamienna Grodza (z 4 wieżyczkami zwanymi dziewicami) oraz ruiny starego XVII wiecznego młyna. Dalej podążamy wzdłuż Opływu Motławy odwiedzając kolejno Bastiony Wilk, Wyskok, Miś, Królik. Za ostatnim z nich po kładce na wysokości ulicy Modrej przechodzimy na Olszynkę, by mostem na wysokości Zawodzia wrócić do Śródmieścia. Okrążamy siedzibę Straży Miejskiej (razem z ich strzelnicą) oraz Zespół Szkół Samochodowych. Za Stadionem GKS Wybrzeże kontynuujemy spacer drugą stroną opływu Motławy i skrótem przez Chłodną docieramy na Łąkową. Ulica ta przeszła w ostatnim czasie rewitalizację, odnowiono niektóre kamienice, wyremontowano nawierzchnię, środkiem ulicy poprowadzono deptak z nowymi drzewkami i małą architekturą. Mijamy dawną zajezdnię tramwajową i zmierzamy w drogę powrotną przez Redutę Wilk, Śluzę Kamienną, by przy Bramie Nizinnej skręcić w ul. Dolna Brama, odwiedzić przystań przy Żabim Kruku i po okrążeniu Baszty Białej zakończyć spacer.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🌳 Trasa spacerowa: trasa dookoła jeziora Brzuchowo Początek trasy: Debrzno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,26 km

Czas trwania spaceru: 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 478 m

Suma zejść: 474 m Slaw17 poleca tę trasę na spacer

Trasa piesza dookoła jeziora Brzuchowo położonego we wsi Płocicz.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Debrzno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m Spacerowiczom trasę poleca A.rz57 Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwaty przyrody między Mirachowem a Sianowem Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,62 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 1 015 m

Suma zejść: 1 026 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer Pojezierze Kaszubskie jak nietrudno domyślić się to obszar bogaty w przepiękne akweny: jeziora, liczne rzeki, torfowiska. Tym razem odwiedziliśmy północne rejony tego malowniczego dość mocno pofałdowanego obszaru, między miejscowościami: Sianowo i Mirachowo. Na trasie naszej wędrówki zapoznaliśmy się z ochronnym obszarem bagien i torfowisk, które należą do unikatowych miejsc nie tylko w skali regionu, ale także i Polski. Rezerwaty: Staniszewskie Błoto i Leśne Oczko Występujące w południowej części Lasów Mirachowskich - rezerwaty przyrody -Staniszewskie Błoto i Leśne Oczko niegdyś porośnięte były bezleśnymi mszarami, tworzonymi przez mchy torfowce. Niestety na skutek prowadzonych odwodnień, wykonanych i wielokrotnie odnawianych, aby prowadzić tu gospodarkę leśną ten unikatowy krajobraz, przypominający nieco torfowiska Laponii, całkowicie zanikł. Wysychająca kopuła zarosła borami bagiennymi i z czasem postępowania spadku poziomu wody uległa całkowitej degradacji. Mimo założonych rezerwatów przyrody tereny te nigdy nie odrodziły się, niemniej jednak tworzą unikatowy krajobraz nie tylko w skali regionu ale i kraju. Nasza wędrówka i wrażenia

Wspomniane powyżej rezerwaty przyrody łączą wspólne cechy wszechobecnych mchów i porostów oraz bujnych borów bagiennych, które rozdzielone są licznymi przepustami wody i większymi rozlewiskami. Teren ten jest zupełnie dziki. W obrębie rezerwatów nie wiedzie żaden ze szlaków turystycznych. Chcąc zaznajomić się z tutejszą przyrodą najlepiej zaopatrzyć się w mapę z dobrą skalą i poruszać się widocznymi dla oka ścieżkami. Wędrówki w porach wilgotnych są bardzo utrudnione. Większość ścieżek jest zalana wodą, dlatego też najlepiej zaopatrzyć się w wysokie, najlepiej wodoodporne buty trekkingowe lub kalosze. Wielką zagadką są też drewniane kładki okalające niektóre torfowiska. Niestety w żadnym z miejsc, gdzie się rozpoczynają lub kończą nie ma żadnej informacji o kierunku w którym zmierzają, ani po co w ogóle istnieją... ot taki psikus tutejszych leśników. Tak w dużym skrócie wyglądają rezerwaty przyrody: Staniszewskie Błoto, Leśne Oczko, a także Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe, z którymi mieliśmy okazję zapoznać się przy wcześniejszych wizytach w Lasach Mirachowskich. Nieco inaczej prezentuje się Rezerwat Przyrody Staniszewskie Zdroje.

Rezerwat: Staniszewskie Zdroje: Obejmuje obszar krawędziowy doliny górnej Łeby. Wiodąca przez sam środek ścieżka najpierw stromo opada ukazując ogrom tutejszych wąwozów, a następnie mozolnie pnie się z powrotem ku najwyższym partiom lasu. Wędrując stromym zboczem trzeba liczyć się z wieloma przeszkodami w postaci zwalonych konarów drzew oraz licznymi źródłami potoków, które przecinają ścieżkę. Pojezierze Kaszubskie: Pojezierze Kaszubskie to obszar, który zaskakuje za każdym razem kiedy realizujemy kolejne wypady zarówno piesze, jak i rowerowe. Niezliczona sieć dróg, polnych i leśnych duktów, które wiją się pośród dziesiątek przepięknych jezior, lasów, łąk i pól, stanowią ogromny potencjał dla wszelakich form turystyki i rekreacji. Odległość Trójmiasta od leśnych, kaszubskich krajobrazów jest dodatkową zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu. I choć trasę naszej wycieczki ułożyliśmy palcem po mapie, w rzeczywistości okazała się ona całkiem miłą wędrówką godną polecenia. Wiadomo, że przy układaniu trasy na podstawie mapy w nieznajomym terenie, mogą pojawić się różne niespodzianki. Tak też było i tym razem, ale co to za wycieczka bez przygód i spontanicznych decyzji… taki już urok naszych wycieczek, z dala od szos i cywilizacji.

Kościół szachulcowy w Sianowie: We wsi naszą uwagę przyciągnął także bardzo charakterystyczny szachulcowy kościół pochodzący z roku 1816. Zostaliśmy tu chwilę, zapoznając się z jego historią. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy XVIII-wieczne ołtarze oraz słynąca z cudów XV-wieczna figura Madonny. Rzeźba ta, wg legendy, znaleziona została przez dzieci pod krzakiem paproci. Pożary poprzednich kościołów stojących w tym miejscu za każdym razem oszczędzały cudowną figurkę. W 1966 roku dokonano koronacji rzeźby, nadając jej miano Królowej Kaszub.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Kartuzach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Najlepsze miejsca na wycieczkę w woj. pomorskim

Najprzyjemniej wędruje się oczywiście na łonie natury, a w woj. pomorskim nie brakuje wyjątkowo malowniczych miejsc i prawdziwych cudów przyrody, docenionych nawet przez międzynarodowych ekspertów. Rozległe Bory Tucholskie to największy w Polsce rezerwat biosfery UNESCO. W dorzeczu Brdy i Wdy środowisko jest bardzo urozmaicone, a turyści mogą spacerować wśród lasów, wzdłuż bystrych rzek i brzegów jezior (Struga Siedmiu Jezior łączy całą serię zbiorników wodnych!), są tu nawet torfowiska, na które prowadzą ścieżki edukacyjne. Diametralnie odmienne od Borów Tucholskich są krajobrazy Mierzei Łebskiej między Jeziorem Łebsko i Bałtykiem. Można się tu poczuć jak na prawdziwej pustyni, a pobliski Słowiński Park Narodowy łynie ze swoich ruchomych wydm. Szczególnie ciekawa jest trasa wokół Wydmy Czołpińskiej, wiodąca do latarni morskiej obok powykręcanych w niezwykły sposób drzew, zwanych „tańczącymi sosnami”.

Jeśli macie ochotę na zwiedzanie zabytków, największe ich zagęszczenie znajdziecie w Trójmieście.W Gdańsku warto wybrać się na spacer po Głównym Mieście i Długim Pobrzeżu ze słynnym Żurawiem. Do Westerplatte dostaniecie się zarówno pieszo, jak i statkiem płynącym po Motławie. Ulubionym miejscem spacerowiczów w Sopocie jest Monciak lub słynne Molo, ale pamiętajcie, że w okresie wakacji wstęp na pomost jest płatny. Co najmniej cały dzień trzeba poświęcić na zwiedzanie Malborka ze słynnym zamkiem krzyżackim – największą ceglaną warownią w całej Europie.