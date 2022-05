Ciekawe trasy do spacerowania w woj. pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 14 - 15 maja? 10 najlepszych tras

Puszcza Wierzchucińska, to niewielki obszar leśny położony pomiędzy Pojezierzem Słowińskim a Kaszubskim. Porastają go głównie drzewostany sosnowe dzięki czemu pomimo, iż wokół nadal jest szaro, buro i ponuro, tam wiecznie zielono. W leśnej gęstwinie w oczy rzucają się także liczne stare buki i dęby, których konary obciągnięte są mchami i porostami. Przemierzając tę okolicę napotkamy na wiele śródleśnych bagien oraz niedostępnych jezior, w których woda jest czarna jak smoła. Będąc w okolicy warto odwiedzić również ciekawą miejscowość Salino. Nawiguj

Ze szlaku blisko jest też do dwóch rezerwatów przyrody chroniących przede wszystkim ptactwo. Od strony Świbna znajduje się Mewia Łacha, zaś na przeciwległym krańcu wyspy, nieopodal Górek Wschodnich - Ptasi Raj. Przez oba rezerwaty wiodą ciekawe ścieżki dydaktyczne z wieżami widokowymi, z których obserwować można różne gatunki ptactwa wodnego.

Potok Oliwski jest jednym z głównych cieków odwadniających obszar Lasów Oliwskich. Spływa ze strefy krawędziowej wysoczyzny kaszubskiej znajdującej się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Podczas ostatniej wędrówki mieliśmy okazję zobaczyć część jego górnego koryta wraz z ciekawym przepustem pod obwodnicą. Przepust jest na tyle szeroki i wysoki, że można go przejść.

🌳 Trasa spacerowa: Zimowe klimaty

Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,48 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 587 m

Suma zejść: 383 m

Trasę spacerową mieszkańcom poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dziś pogoda była wyśmienita na spacer po Kaszubach. Trasa jest łatwa do pokonania. Dojazd z Trójmiasta do Wieżycy PKM (bez stania w korkach). Śnieg tylko po kolana i dość ciepło. Polecam tą trasę.

