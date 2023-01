Cichy towarzysz zespołu metabolicznego. Sprawdź, czy nie masz insulinooporności! Przyczyny, objawy i leczenie

Co jeść, mając insulinooporność?

Co to jest insulinooporność?

Insulinooporność jest to zespół metaboliczny, który przejawia się obniżoną wrażliwością organizmu na działanie insuliny, czyli produkowanego przez trzustkę hormonu regulującego poziom glukozy we krwi. Jej poziom w organizmie zwiększa się po każdym posiłku, ponieważ małe ilości insuliny są uwalniane do krwi właśnie po jedzeniu.

Insulinooporność jest stanem, w którym organizm nie reaguje na wydzielaną z trzustki insulinę, obojętniejąc się na jej obecność. Stan ten niesie za sobą wiele zaburzeń metabolicznych, do których można zaliczyć: