Ciało mężczyzny wyłowiono z Kanału Juranda w Malborku! 24.06.2021 r. Prokuratura bada przyczynę śmierci

Do malborskiej straży pożarnej zgłoszenie wpłynęło w czwartek, 24 czerwca po godz. 9:00. Po dojeździe na miejscem strażacy znaleźli ciało mężczyzny w Kanale Juranda przy ul. Piłsudskiego . Z relacji prowadzących działalność w tej okolicy wynika, że w zaroślach za budynkami, na brzegu cieku legowiska mają osoby bezdomne.

Policjanci z dochodzeniówki ustalili tożsamość znalezionego człowieka. Rzeczywiście potwierdziło się, że to osoba bezdomna.

– Ciało mężczyzny w Kanale Juranda zauważył przechodzień. Policjanci ustalili, że zmarły to 68-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Na miejscu pracowała pod nadzorem prokuratora grupa procesowa, która zebrała ślady i zabezpieczyła zapisy z kamer monitoringu miejskiego – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Dlaczego mężczyzna nie żyje? To w najbliższym czasie będzie wyjaśniała Prokuratura Rejonowa. Nieoficjalnie – na miejscu – dowiedzieliśmy się, że 68-latek mógł stoczyć się z brzegu do wody. Ale to tylko hipoteza. Zdecydowanie więcej będzie wiadomo po sekcji zwłok, którą zarządził prokurator.