Ciągłe przerwy w dostawie prądu utrudniają życie mieszkańcom Łubiany! Energa odpowiada

- Linia zasilająca Łubianę jest przestarzała i nie powinna w takim stanie funkcjonować - poinformował Marcin Żurek, sołtys Łubiany. - Niedopuszczalnym jest, że wystarczy troszkę większy powiew wiatru czy delikatne opady śniegu i spadające gałęzie czy łamiące się całe drzewa nagminnie uszkadzają linię i wieś pozostaje pozbawiona energii, a co dopiero jak jest nawałnica. W roku 2021 było przynajmniej 7 poważnych awarii. W roku 2022 do dnia złożenia wniosku 6, a w całym roku 2022 minimum 13 z łączną przerwą w dostawie energii sięgającą często aż 200 godzin. W tym roku były już 3 awarie z najdłuższą przerwą w dostawie energii blisko dobę. Łączna przerwa w dostawie energii w tym roku to ponad 30 godzin.