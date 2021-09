Ciąg dalszy sporu o ul. Legnicką w Gdańsku. Znamy stanowisko dewelopera

Zdaniem spółki Yareal problem z dostępnością do miejsc postojowych wzdłuż ul. Legnickiej wynika również z tego, że ta traktowana jest jako darmowa alternatywa dla miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania, która rozpoczyna się kilkaset metrów dalej. Nie jest tajemnicą, że oprócz mieszkańców ul. Legnickiej, swoje samochody parkują przy niej również osoby przyjezdne, pracujące lub odwiedzające m.in. pobliski sąd i urząd miasta, czy szpitale, co z pewnością wpływa na trudności z przejezdnością ulicy i z parkowaniem.

- W ramach przygotowań do realizacji projektu mieszkaniowego, który składać będzie się z 5 budynków mieszkalnych, skupiających 120 mieszkań wraz z ok. 150 miejscami postojowymi, wystąpiliśmy do GZDiZ o zatwierdzenie planu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Legnickiej - mówi Olga Prokopiak, rzecznik prasowy Yarela Polska Sp. z o.o.

Co z budynkami usługowymi, które miały powstać obok osiedla?

- Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że całkowicie nieprawdziwe są doniesienia o usługowym charakterze naszej inwestycji, która będzie miała charakter mieszkaniowy - nigdy nie planowaliśmy, ani nie planujemy budowy w tym miejscu żadnych lokali usługowych, ani tym bardziej tego typu budynków - ucina spekulacje Olga Prokopiak.

Ul. Legnicka jedyną drogą dojazdową do terenu inwestycji

- Przygotowując się do realizacji naszego osiedla szczegółowo przeanalizowaliśmy istniejące rozwiązania komunikacyjne związane z obsługą projektu w oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Plan ten zakłada, że dojazd do przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową terenu inwestycji jest zapewniony właśnie przez ul. Legnicką. Zdając sobie jednak sprawę z czasowej uciążliwości, jaką może powodować ruch samochodów ciężarowych, zbadaliśmy również inne możliwości dojazdu do budowy poprzez pobliskie tereny. Okazało się jednak, że żadna z 4 przeanalizowanych opcji nie jest możliwa do zrealizowania - mówi rzecznik dewelopera.