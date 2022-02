Christian Clemens podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk! Niemiecki piłkarz ma wzmocnić ofensywę biało-zielonych

Clemens miał oferty z różnych klubów od lipca, ale z nich nie skorzystał i pozostawał wolnym zawodnikiem. Miał propozycję z Karlsruher, ale także z klubów z Belgii i Austrii. Najbliżej było mu do oferty ze strony biało-zielonych i już od wtorku przechodził testy medyczne. Trener Tomasz Kaczmarek zna rynek niemiecki, a po zgrupowaniu w Turcji mówił o konieczności wzmocnienia drużyny w kontekście walki o czołowe miejsca w PKO Ekstraklasie. Sięgnięcie po doświadczonego Clemensa, który może grać w środku pola, jak i na skrzydle, wpisuje się w plany szkoleniowca Lechii.

CZYTAJ TAKŻE: Transfery w Lechii Gdańsk. Przyjścia i odejścia w zimowym oknie transferowym

Trener Kaczmarek wielokrotnie podkreślał, że potrzebuje do zespołu skrzydłowego i Clemens ma wzmocnić zespół właśnie na tej pozycji. Problem z niemieckim piłkarzem jest taki, że przez całą rundę jesienną nie grał w żadnym klubie, a zimą nie przepracował okresu przygotowawczego. Niemiecki piłkarz będzie potrzebował odbudowy zanim pomoże biało-zielonym na boisku. Trener Kaczmarek przerabiał to już z Marco Terrazzino. Ten piłkarz wprawdzie do Lechii trafił jeszcze przed obecnym szkoleniowcem, ale w debiucie złapał kontuzję i musiał pauzować. Kaczmarek ze swoimi asystentami odbudowali Terrazzino na tyle, że ten w niektórych meczach pokazał piłkarską jakość, a do tego strzelił cztery piękne gole. Czy tego samego kibice mogą spodziewać się po grze Clemensa?