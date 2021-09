Chris Cugowski w "Twoja twarz brzmi znajomo" rewelacyjnie zagrał Axla Rose'a

Cugowski wykonał utwór "Welcome to the Jungle" i oczarował całą publiczność! Po tym występie Barbara Kurdej-Szatan padła przed Chrisem na kolana!

Chris Cugowski w "Twoja twarz brzmi znajomo"

- To jest coś, czego rzeczywiście słucham. Jestem wielkim fanem Guns 'N Roses, odkąd zacząłem chodzić i zacząłem słuchać muzyki - powiedział Chris po występie.

- Jak ty tu człowieku odpaliłeś. Czekałem na ten moment i naprawdę to jest to. Uwielbiam cię w takiej muzie - zachwycił się Gromee.

Chris urodził się 18 lipca 1998 roku, ma więc 23 lata. Co ciekawe, na świat przyszedł jako Krzysztof Cugowski,zaczął używać imienia Chris, gdy wyprowadził się do Anglii.

Znawcy showbiznesu prognozują Chrisowi wielką karierą. Mimo bardzo młodego wieku aktor wystąpił już w serialu Netfliksa "Bridgertonowie" i ma na koncie występ w jednym z najpopularniejszych polskich programów "Polsatu"!