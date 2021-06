Chorwacja - Czechy 18.06.2021 r. Czesi bliżej awansu. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Chorwaci po porażce z Anglią nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratą kompletu punktów. Czesi z kolei przystąpią do tego meczu podbudowani pewnym zwycięstwem nad Szkocją.

Z obu stron zapowiada się twarda walka o awans do 1/8 finału turnieju EURO 2020. Czesi wiedzą, że czeka ich mecz z Anglią, więc będą chcieli wygrać, żeby już zapewnić sobie awans. Chorwaci również potrzebują kompletu punktów i będą o niego walczyć, aby szybko wrócić do gry o wyjście z grupy do fazy pucharowej.

Chorwacja - Czechy, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów