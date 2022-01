Choroba Sarsy. Co jej dolega? Długi wpis na Facebooku podbija sieć

Sarsa aktywnie działa w sieci, gdzie co jakiś czas udostępnia nowe treści. Niedawno dodała długi wpis na Facebooku, w którym opowiedziała o tym, jak przebiega jej styczeń.

[Pisownia oryginalna]:

Z pamiętnika wiedźmuchy nadmorskiej Dobra.. pytam teraz serio: co się wyrabia z tym styczniem, w tym styczniu? W sensie.. nic się nie da ustalić, większość tematów przebiega 'pod górkę', niespodzianek pod tytułem 'przekładamy', 'nie zdążymy', 'nie wyrobimy się' oraz moje ulubione: 'nie wiadomo' 'na już'- tego w styczniu masz dostatek. Do tego dochodzą alerty sms pogodowe o końcu świata z powodu wiatru (oczywiście nie ma nic o końcu świata w tych smsach.. to moje subiektywne czytanie treści zwykłych alertów). faktycznie pizga. W trojmiescie bardzo. Mój pies waży 1,5 kg i to jest serio problem żeby wyprowadzić Guzika (bo tak ma na imie) na spacer wiec biedna nie wychodzi (bo to suczka) tylko musimy ogarniać jej świeżą rolkę prawdziwej trawy na balkon - bo inaczej w takie posrane pogodowo dni się nie załatwi. (zachowano pisownię oryginalną).